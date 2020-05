Campobello. L’infallibile cura dell’Amministrazione Castiglione sui rifiuti secondo il consigliere Di Maria

Il dipartimento delle acque e dei rifiuti della Regione ha pubblicato i dati sulla percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai comuni siciliani nell’anno 2019. L’Amministrazione può esultare!!! Campobello, grazie all’infallibile cura Castistiglione, che ha “sapientemente” chiuso i centri di raccolta comunale impedendo così ai cittadini campobelessi di poter ricevere il “famigerato” sconto sulla bolletta della TARI, si trova sul podio !!! Sì, cari concittadini, con il 35,1%, ci piazziamo al terzo posto dei comuni più “ricicloni” della provincia di Trapani, iniziando a contare dall’ultimo in classifica. Dunque terzultimi in classifica, un traguardo tutto meritato che premia gli sforzi dell’Amministrazione Castiglione che, da quando amministra, ha fatto lievitare il costo del servizio, portandolo quasi a 3 milioni di euro all’anno, aumentando la bolletta dei rifiuti e tenendo le isole ecologiche chiuse, non consentendo …









