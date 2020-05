AMP Egadi, recuperate 64 Caretta caretta in 4 anni

In occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe, Rio Mare annuncia che, negli ultimi 4 anni, sono state recuperate 64 tartarughe Caretta caretta – grazie alla partnership con l’Area Marina Protetta Isole Egadi (A.M.P.) e che quasi tutte, grazie all’intervento di equipe specializzate, hanno raggiunto la completa riabilitazione dopo esser state ferite o trovate in difficoltà, a causa di ingestione di plastica, ami e lenze da pesca, o interazioni con rifiuti galleggianti o impatti con barche.

Le tartarughe salvate, sono state recuperate in condizioni difficili e soccorse nel “Centro di Recupero di Tartarughe Marine” a Favignana; Rio Mare ha supportato negli anni questa oasi felice per questa specie animale, tramite l’acquisto di materiale tecnico (come tags satellitari, vasche per il recupero delle tartarughe e materiali per le aule didattiche), tanto da aver permesso all’iniziale Centro di Primo Soccorso di essere ampliato …









