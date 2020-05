28 giorni senza coronavirus. Trapani è la prima provincia Covid – free in Italia

Siamo al verde, ed è una buona notizia. Gli unici al verde in Italia.

La provincia di Trapani ha tagliato il traguardo del doppio ciclo di due settimane (14 giorni x 2, cioè 28 giorni) senza alcun caso di coronavirus. E, come anticipato nei giorni scorsi da Tp24, è la prima provincia Covid – free d’Italia.

Un periodo di 28 giorni, pari a due cicli di incubazione, senza che venga registrato alcun caso di contagio. Tanti ne servono all’Organizzazione mondiale della sanità per dichiarare conclusa una pandemia. E tanti ne sono trascorsi da quando è stato registrato l’ultimo caso a Trapani. Che diventa così la prima provincia italiana in cui è finita la pandemia.

Una notizia ottima e certamente attesa. Non certamente l’unica, se si pensa che a Crotone i giorni senza contagio sono 27, e quindi anche qui siamo a un passo …









