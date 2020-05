Vende i suoi giocattoli per comprare un pc e studiare da casa

A casa un pc ce l’ha ma sono cinque in famiglia e non ce la fanno a soddisfare le esigenza di tutti. Per questo Simone, 13 anni, di Milano ha deciso di mettere in vendita i suoi vecchi giochi sul marciapiede vicino casa, a Porta Romana.

Con la speranza di raccogliere un po’ di soldi e comprare così un pc tutto suo. Simone dovrà sostenere l’esame di terza media e col cellulare si fa davvero fatica a seguire le lezioni in videoconferenza dei suoi professori.

A segnalare la storia è Elena Granata con un tweet. La docente dell’Istituto Politecnico di Milano e vicina di casa di Simone scrive sul social che “qui bisogna mobilitare tutto il condominio”.

Mio giovane vicino di casa (13 anni) vende sul marciapiede alcuni suoi piccoli giochi. Per comprarsi un computer nuovo per seguire le lezioni on line.

Ne hanno uno solo in casa e …









