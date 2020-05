Trapani, erbacce e rifiuti in piazza “Stazione”

Sono i dettagli che fanno la differenza. E i dettagli, a Trapani, sono un verdetto, inappellabile, per chi amministra la città. Piazza Umberto Primo, meglio conosciuta come piazza Stazione. Erbacce ai bordi dei marciapiedi. Erbacce attorno agli alberi collocati in via San Giovanni Bosco.

E ancora cartacce e spazzatura. Lì c’e l’hotel Crystal. La struttura per ora è vuota. Non ci sono turisti. Ma quelle erbacce rappresentano lo stesso un pessimo biglietto da visita anche per coloro che in città arrivano in treno e la prima tappa la fanno a piazza Stazione.









