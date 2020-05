Trapani calcio: i dipendenti, senza stipendio da mesi, scrivono al sindaco Tranchida

Da gennaio non percepiscono gli stipendi e così i dipendenti del Trapani calcio hanno scritto una lunga e accorata lettera al sindaco Giacomo Tranchida. Ecco il contenuto.

“Egregio Signor Sindaco,

con la presente tutti i dipendenti della Società Trapani Calcio desiderano metterLa a conoscenza del grave stato di disagio economico, che da mesi ormai stanno vivendo, nell’indifferenza generale di tutta la Città.

Dal mese di dicembre 2019, ben prima, dunque, dell’emergenza determinata dalla pandemia, i dipendenti del Trapani Calcio non percepiscono gli stipendi e ciononostante hanno continuato a garantire il proprio impegno quotidiano, per il senso di responsabilità, che li ha sempre contraddistinti, nella consapevolezza che il lavoro di ciascuno è fondamentale per tenere in vita un patrimonio – la squadra di calcio della propria Città – che appartiene a tutti e che contribuisce, concretamente, a diffondere un’immagine positiva …









Leggi la notizia completa