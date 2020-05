Sul web il 1° corso gratuito di didattica a distanza per docenti

Arriva sul web il primo corso gratuito per docenti su come realizzare la Didattica a distanza con i propri studenti. Si trova all’indirizzo https://scuola-web.it/ ed è stato progettato e realizzato dal prof. Mario Macaluso che da anni è impegnato nello studio dei cambiamenti sociali e culturali che vive la scuola.

Il corso, che è gratuito, ad oggi si compone di 22 video destinati ad aumentare. Spiegano nei dettagli come operare per realizzare e rendere concreta la Didattica a distanza. Tutte le lezioni sono attraverso dei video tutorial che si trovano già on line. Ogni video affronta una situazione diversa e particolare nella quale si potrebbe trovare il docente quando opera con la Didattica a distanza come in questi giorni di coronavirus.

In dettaglio viene spiegato ai docenti come aprire un sito internet per un nuovo modo di fare lezione e come effettuare le …









