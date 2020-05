Segnalazioni Tv2000 martedì 26 maggio 2020



L’ora solare – 14

In occasione della festa di san Filippo Neri, ospite don Ivan Clemente, parroco in provincia di Foggia che ogni anno organizza un particolare evento in onore del santo. Poi Giulia e Andrea che viaggiano per il mondo, in carrozzina.



Siamo noi – 15.20

Le attente analisi degli esperti sull’attuale emergenza sanitaria, e poi attualità, approfondimenti e inchieste per raccontare, anche attraverso testimonianze dal territorio, l’Italia che cambia, che non ha paura e che costruisce bene comune. Con Gabriella Facondo.



Il segreto di Jolanda – 16

Telenovela argentina con Veronica Castro. Jolanda, ragazza di umili origini, viene ingiustamente incarcerata per un omicidio che non ha commesso ma riuscirà a dimostrare la propria innocenza e riunirsi con l’amato Juan Carlos.



Il diario di Papa …









Leggi la notizia completa