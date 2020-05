Ragazzi, fate i bravi. Il Coronavirus non è morto

Ragazzi, state buoni se potete. L’esortazione è mutuata da un film degli anni ’80 del cineasta Luigi Magni.

Il motivo è per responsabilizzare maggiormente i nostri adolescenti e anche i più grandicelli a non vanificare i sacrifici che soprattutto loro, in una stagione della vita che assolto i doveri scolastici siano essi liceali universitari o perché hanno intrapreso un progetto lavorativo temporaneo o permanente che sia, hanno dovuto fare per il lockdown da Coronavirus. Il vulnus è la movida che dopo la quarantena si è scatenata nello stivale, compresa la nostra Marsala.

Le immagini della Vucciria, di c.so Garibaldi a Milano, Vomero quartiere della Napoli bene o Trastevere nella capitale lo hanno domunentato. I giovani provati dalla quarantena si sono riversati anche all’aperto nei locali del divertimento. Le forze dell’ordine tentano con tenacia di fare rispettare le regole del distanziamento sociale, addirittura alcuni hanno serrato i locali …









