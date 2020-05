Quindici immigrati sbarcati nel trapanese al centro di accoglienza di Valderice

Trasferiti al centro di accoglienza straordinaria Villa Sant’Andrea di Valderice, i primi quindici migranti, tra di loro due donne – tutti di nazionalità tunisini – sbarcati nel Trapanese e alcuni dei quali recuperati in mare dalle motovedetta della guardia di finanza.

Lì, nella struttura, osserveranno il periodo di quarantena. Villa Sant’Andrea, gestita da Badia Grande, accoglierà complessivamente 100 extracomunitari, su decisione del Prefetto considerato che i padiglioni del centro di permanenza per i rimpatri di contrada Milo sono inagibili perché in corso i lavori di manutenzione dopo i danni provocati dagli ospiti che avevano dato vita a rivolte.









Leggi la notizia completa