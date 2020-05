Partanna. Eletto il nuovo segretario del Circolo PD

Un nuovo inizio, una ripartenza per il circolo locale del Partito Democratico di Partanna che nella giornata di ieri 24 maggio 2020, ha eletto il suo nuovo segretario.

Michele Gullo, già dirigente del PD Partanna nel periodo 2009-2013 e vice segretario provinciale dei Giovani Democratici nel periodo 2009-2012, è stato votato all’unanimità dagli iscritti. Una candidatura unitaria e condivisa intorno alla quale riunire il centro sinistra e rifondare l’azione partitica.

Il neo segretario ha le idee chiare e in modo deciso afferma: «è necessario costruire, anche a livello locale, un PD forte che sappia parlare con la gente, con le attività produttive e con le associazioni. Ripartendo dai giovani e da chi vuole difendere l’esperienza democratica vissuta in passato. Il partito dovrà essere punto di riferimento per i cittadini e per far questo dovrà necessariamente essere chiaro, aperto e trasparente. …









