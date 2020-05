 Paceco: gatto avvelenato al cimitero. Il sindaco allerta la polizia municipale

“L’amministrazione comunale farà di tutto per evitare che accadano ulteriori episodi ai gatti e a tutti gli altri randagi del territorio di Paceco”.

Lo afferma il Sindaco, Giuseppe Scarcella, esprimendo dispiacere per la morte di uno dei gatti della colonia felina che vive nei pressi del cimitero comunale; il gatto è stato trovato senza vita, presumibilmente avvelenato, e si teme per le sorti degli esemplari rimasti e di una cagnolina (sterilizzata e microchippata a nome del Comune) nella stessa zona.

Ieri mattina, saputo dell’episodio, il Sindaco di Paceco ha allertato immediatamente la Polizia municipale, sia per salvaguardare i randagi rimasti nei pressi del cimitero, sia per individuare possibili responsabilità nella morte del gatto.









