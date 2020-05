Movida senza distanza a Marsala: la domenica a Birgi

Nel fine settimana appena trascorso sono stati tanti gli episodi segnalati alla redazione di assembramenti di giovani, soprattutto, in centro la sera, nei vari locali, o in spiaggia, al lungomare, la domenica.

Peccato, basterebbe un po’ di buon senso, per potersi incontrare senza creare pericolo per gli altri.

Tra i posti che più sono frequentati e meno sono controllati c’è sicuramente l’esterma periferia nord dello Stagnone di Marsala, lì dove insistono le varie scuole di kite e alcuni locali.

Si tratta, come si vede dalle immagini, di una zona di frontiera, dove si fa quello che si vuole, a quanto pare, alla faccia del distanziamento e dei dispositivi di protezione.









