Mazara, il sindaco incontra i vigili urbani in servizio part-time

Nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani, il sindaco di Mazara ha incontrato i 15 agenti di Polizia Municipale che attualmente prestano servizio a tempo parziale.

“Nel corso della riunione, ho rinnovato la volontà politica di predisporre un Piano triennale di integrazione delle ore per tutto il personale ad oggi in servizio al Comune di Mazara del Vallo. Il potenziamento del Corpo di PM assume certamente carattere prioritario, al fine di garantire sicurezza e ordine pubblico sul nostro territorio. Tra l’altro il settore della PM è quello con il maggior numero di posti vacanti, e la sola integrazione oraria rimedierebbe a tale mancanza. Sulla scorta di tali premesse, è in programma per il prossimo mese, un incontro con i sindacati per meglio definire il percorso intrapreso”. Lo ha dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, al termine della riunione avuta stamattina con i 15 agenti di Polizia Municipale di Mazara del …









