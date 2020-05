 Mascherine, fa male utilizzarle a lungo? Ecco cosa dicono gli esperti

Mascherina sì, mascherina no, e soprattutto quando e come usarla, ed ancora, fa male l’uso prolungato, visto che si respira la propria anidride carbonica e che differenze ci sono se si cammina normalmente o si fa attività sportiva?

C’è molta disinformazione in merito e molti cittadini non sono stati aiutati dalle polemiche scaturite dalle diverse ordinanze, di sindaci, quella ad esempio del sindaco di Marsala, poi ritirata, ne prevedeva l’utilizzo ovunque, mentre quella del presindente Musumeci del 17 maggio, in linea con quanto dettato dal governo Conte, stabilisce l’obbligo di averla sempre dietro e di usarla all’occorrenza quando non si può mantenere la distanza di sicurezza.

Ma vediamo invece quali possono essere gli effetti dell’uso della mascherina. In rete ovviamente si trovano le tesi più disparate e il consiglio è sempre quello di affidarsi all’informazione ufficiale e supportata in questo caso dai dati scientifici.

Ma …









