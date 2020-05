  Marsalesi realizzano con la Bocconi “Fase2 Today”, l’app per le attività commerciali che ripartono

Una app per le attività commerciali per calcolare il numero di clienti giornaliero e l’impatto sul fatturato. Il software è stato lanciato da SDA Bocconi con la startup BuildNN e supporta le attività commerciali nella riapertura, dopo il lockdown.

La sturtup è un’ossatura siciliana tra l’altro, e nasce da tre persone: Giacomo Barone di Altamura (BA) e due marsalesi, Enrico La Sala e Vincenzo Marino(già co-fondatori del FabLab Western Sicily).

Il Covid-19 ha stravolto molti settori economici e modificato le abitudini e i comportamenti degli italiani. Il contenimento del Covid-19 impone misure restrittive per limitare l’affluenza alle attività commerciali che potrebbero rappresentare un ulteriore ostacolo per molti esercenti. Occorre ripartire, ma con prudenza e metodo. Un software gratuito di SDA Bocconi e BuildNN permette di gestire con maggiore consapevolezza la riapertura in modo semplice e veloce, fornendo in pochi secondi …









