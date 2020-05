Marsala, il nuovo commissario della Polizia di Stato è Carlo Mossuto

Il nuovo commissario di Marsala è Carlo Mossuto. Promosso da poco a primo dirigente della Polizia di Stato, prenderà servizio a Marsala a Giugno.

Per diversi anni capo di gabinetto della Questura di Agrigento, per Mossuto arriva un importante riconoscimento per la brillante carriera fin qui svolta.

Prima al commissariato di Licata, poi tanti anni ad Agrigento. Sono diverse le indagini e i successivi investigativi cui ha contribuito Mossuto, specie per quanto riguarda la disarticolazione delle cosche mafiose locali.

Tra le sue indagini condotte quando era a capo della Digos, “La carica delle 104” e l’inchiesta “Self Service” che hanno svelato il sistema del malaffare tra pubblica amministrazione e la sanità nell’agrigentino.











