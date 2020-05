Marsala “bella fitusa”, i resti della domenica al lungomare Spagnola

Bottiglie di vino, tantissime bottiglie di birra, scatole di cartone, bicchieri di plastica e tanti altri resti del pranzo o della cena domenicale.

Si trova tutto questo stamattina al lungomare Spagnola. La Laguna dello Stagnone, ieri prima vera domenica di mare, è stata presa d’assalto, ma a fine giornata il risultato è quello che vedete in foto.

Il ritorno alla “quasi normalità”, dopo i mesi di chiusura per l’emergenza Coronavirus, evidentemente non ha sensibilizzato al tema del rispetto dell’ambiente e della propria città, visto la mole di rifiuti abbandonati nei pressi dei cestini e dei muretti del lungomare.

Per le vostre segnalazioni vi ricordiamo di scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviare le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.











Leggi la notizia completa