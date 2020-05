Il senatore siciliano Giarrusso salva Salvini dal processo ed entra nella Lega

Domani la giunta delle immunità del Senato deciderà se Matteo Salvini dovrà andare a processo per il caso Open Arms.

I numeri sono sul filo: la giunta è composta da 23 componenti. Sulla carta ci sono 11 voti a favore del processo (5 del M5s, uno del Pd, 3 di Iv, uno di Leu e uno del gruppo misto) e 10 contrari (4 di Forza Italia, 5 della Lega, uno di FdI).

Decisive saranno quindi le scelte dell’esponente del gruppo delle Autonomie e dell’ex M5s Michele Giarrusso.

Secondo le indiscrezioni, il siciliano Giarrusso sarebbe pronto a votare contro il processo a Salvini per entrare nella Lega.

La stessa cosa, stando alle voci sempre più insistenti, potrebbe fare a stretto giro un altro ex grillino di prima fila come Gianluigi Paragone.

Scrive Repubblica: "La vicenda stavolta è quella della nave della Ong spagnola, bloccata in mare lo scorso agosto …









