Gnv pronta a riprendere le rotte per Sicilia e Sardegna

Gnv è pronta all’apertura dei viaggi da e per Sicilia e Sardegna: la compagnia negli ultimi mesi si è preparata al fine di garantire sicurezza e comfort ai passeggeri, stilando una vera e propria carta dei servizi di sicurezza. La compagnia, annuncia in una nota, ha rivisitato la propria offerta sia in termini di capacità che in termini di flussi organizzativi e grazie agli ampi spazi di bordo offrirà le condizioni ideali per il pieno rispetto del distanziamento sociale.

Le procedure e le soluzioni di sicurezza, spiega tra l’altro, verranno indicate grazie a una comunicazione di bordo intuitiva e diffusa, per mezzo di annunci dedicati, in modo da orientare i passeggeri, che potranno anche rivolgersi all’health procedure controller officer, l’ufficiale di bordo responsabile di controllare l’adempimento delle procedure covid-19 e l’applicazione di tutte le misure di sicurezza riassunte in una carta dei servizi stilata da Gnv per garantire …









