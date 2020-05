È pronta l’innovativa piattaforma web che sarà utilizzata per regolare gli accessi al Rally di Roma Capitale

Ecco il nuovo strumento gestionale della gara valida per il Campionato Italiano Rally ed Europeo Rally

Andrà online domani, martedì 26 maggio, la nuova piattaforma web che il Rally di Roma Capitale e Motorsport Italia, in collaborazione con ACI Sport, hanno elaborato per l’edizione 2020 del rally capitolino. Si tratta di un sistema informatizzato attraverso il quale piloti, team, operatori di servizio, commissari, media e spettatori dovranno registrarsi per ottenere il proprio pass gratuito che consentirà di assistere alla gara o di lavorare per la manifestazione.

Sui social e sul sito del Rally di Roma Capitale è online da oggi un breve video tutorial realizzato per illustrare il funzionamento della piattaforma che da domani sarà accessibile sia dal sito web www.rallydiromacapitale.it che dalla App ufficiale disponibile negli stores Android e iOS.

La piattaforma, del tutto simile ad un sito web, è stata …









