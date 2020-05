“Dopo l’incontro con la Regione a che punto è il progetto del porto di Marsala?”

I media locali scrivono che l’on. Lo Curto ha convocato la Commissione Ambiente dell’Ars per affrontare la questione della revoca della Concessione Demaniale alla Myr, alla presenza degli assessori, dei rappresentanti della Myr unitamente al sindaco e al presidente del Consiglio.

Tutto ciò, nonostante il sette di Maggio, sempre su proposta dell’on. Lo Curto, alla presenza dei medesimi soggetti, si era fatto il punto sulla questione Porto.

In quella occasione, l’assessore Falcone ha dichiarato, che Marsala deve passare alla fase 2 che consiste nell’invio, entro due settimane, di un progetto, anche solo definitivo che la Regione valuterà perché ha le risorse economiche per finanziarlo!

Ebbene, l’on. Lo Curto dopo aver tentato senza esito la difesa della Myr 15 giorni fa, ci riprova e chiede di convocare un incontro per mettere sul banco degli imputati l’ Assessorato Territorio e Ambiente, con all’oggetto: “fare chiarezza sulle …









