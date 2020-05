Curare il coronavirus con l’ozonoterapia. Parla Francesco Cosentino, medico di Trapani

«L’ossigeno-ozono terapia è una tecnica che potrebbe essere di ausilio per combattere il Covid-19. A nulla serve investire milioni di euro per il vaccino, perché il coronavirus cambia velocemente e non dà immunità, piuttosto sarebbe opportuno impiegare il denaro in altre forme di ricerca, innovative e meno dannose per l’organismo».

E’ questo, in sintesi, il contenuto, argomentato da elementi scientifici, di due video che il dottor Francesco Cosentino, medico chirurgo di Trapani, componente dell’AIRO, l’Accademia Internazionale di Ricerca in Ossigeno Ozono Terapia, ha pubblicato su youtube e sui suoi profili social.

«Il covid-19- spiega il dott. Cosentino- è un virus che muta e ha un’aggressività superiore a quella dell’influenza. Tant’è che fa parte della famiglia dei coronavirus, virus che hanno convissuto sempre nel nostro corpo. …









