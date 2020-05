Coronavirus. Spiagge e movida nel primo weekend dopo il lockdown in Sicilia e nel Trapanese

Scene di libertà, e ritorno della movida in Sicilia e in provincia di Trapani. Con tanto di intervento della polizia per smantellare gli assembramenti dei giovani. Il primo fine settimana dopo la fine del lockdown è stato all’insegna del ritorno della movida nelle città siciliane. Scene che però fanno indignare, perchè l’emergenza non è passata. E’ possibile incontrare amici, andare al bar, o nei locali, non c’è più l’autocertificazione, ma bisogna continuare a mantenere le distanze di sicurezza e ad indossare le mascherine, almeno nei luoghi dove c’è tanta gente.

A Trapani è dovuta intervenire la polizia, Sabato notte, nella zona del Lazzaretto dove si era venuto a creare un assembramento di giovani e giovanissimi molti dei quali sprovvisti di mascherina.

All’arrivo delle forze dell’ordine c’è stato un fuggi fuggi generale.

E’ trascorso …









