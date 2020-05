Coronavirus, anche a Marsala si può fare il test a pagamento. Ecco come e dove 

Anche a Marsala, da oggi, si può fare il test sierologico per il coronavirus.

Gli unici laboratori autorizzati sono quelli del consorzio Biolab, con i punti di prelievo negli studi di Via Sibilla, Via Verdi, Via dello Sbarco, e a Petrosino in Via La Torre.

Il consorzio è rientrato nelle nelle fasce specialistiche definite nell’ultimo decreto regionale per la differenziazione IgG e IgM. Quindi tramite l’esame si può sapere se il virus è stato contratto in precedenza, magari in via asintomatica, o è in corso.

È tutto stabilito dalla Regione: sia la tipologia di reattivi, che il prezzo al pubblico.

Per fare l’esame bisogna presentarsi nei laboratori autorizzati e fare il prelievo. Non è mutuabile, e costa 32,58 euro. Non c’è bisogno di prenotazione, il risultato si ha in 24 ore. Ovviamente, bisogna presentarsi con mascherina e guanti.









Leggi la notizia completa