Concorso insegnanti precari nella scuola: trovata l’intesa nella notte 

Trovata l’intesa nella maggioranza sul concorso per la scuola, al vertice notturno con il premier Giuseppe Conte e la ministra Lucia Azzolina.

A quanto riferiscono fonti della maggioranza, il nodo sui concorsi dei docenti si sarebbe risolto con una mediazione che prevede a “settembre assunzioni a tempo determinato da graduatorie provinciali, contestualmente concorso con prova scritta selettiva e non più crocette”.

“Soddisfazione da parte del Presidente del Consiglio. La sua proposta è stata accolta dalla maggioranza sul concorso straordinario per i docenti”, riferiscono fonti di palazzo Chigi in merito all’intesa. “Resta la prova selettiva in entrata per l’assunzione di 32 mila insegnanti. Si terrà dopo l’estate -spiegano le stessi fonti- e sarà in forma scritta, con consegna di un elaborato, senza il quiz a risposta chiusa. Una soluzione -si evidenzia- che permette di combattere il precariato garantendo la meritocrazia”.

«La proposta del …









