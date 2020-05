Bonafede ha speso 10.000 euro per un volo da Napoli a Roma

Alla faccia del low – cost. Il Ministro della Giustizia, il mazarese grillino Alfonso Bonafede, ha speso 10.000 euro per un volo Roma – Napoli. Lo racconta il quotidiano Il Tempo.

L’’aereo di Stato, un Falcon, è decollato lo scorso 27 febbraio da Napoli per atterrare a Roma per motivi di «sicurezza», riportano i documenti. A Napoli Bonafede aveva un vertice con Macron, e, secondo il suo ufficio stampa, è dovuto rientrare in fretta e furia a Roma per partecipare alla discussione sul disegno di legge sulle intercettazioni.

Il quotidiano fa notare che, però, per la fretta di essere sia al vertice Italia – Francia che alla Camera, il ministro Bonafede non ha nè partecipato alla conferenza finale del vertice, nè è riuscito ad intervenire alla Camera …









