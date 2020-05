Alitalia ha il monopolio dei voli per la Sicilia. E i biglietti costano tantissimo

In questo periodo l’unica compagnia aerea che collega la Sicilia con l’Italia è Alitalia, la compagnia che ha ottenuto un sacco di soldi pubblici per l’ennesimo salvataggio.

Purtroppo, però, i biglietti di Alitalia sono davvero cari. Un volo Roma – Palermo, ad esempio, il più ricercato costa 400 euro. Neanche fosse un volo per New York. E purtroppo non ci sono alternative.

Alitalia ha aumentato da ieri il numero di collegamenti aerei fra i due aeroporti siciliani di Catania e Palermo con lo scalo di Roma-Fiumicino. Complessivamente, sulle rotte Catania-Roma e Palermo-Roma i voli passano da 6 a 8 al giorno.









Leggi la notizia completa