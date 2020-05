“Trapani Urbs Invictissima”: alla scoperta di Via Catito

Seconda puntata della rubrica storica che approfondirà le origini dei quartieri trapanesi: un ritorno al passato per conoscere meglio la storia della città dei due mari e delle strade che quasi ogni giorno percorriamo.

Il Quartiere San Pietro si compone di tantissime vie ad oggi abbandonate ma che, in passato, erano il cuore pulsante della città.

Una di queste è Via Catito, considerata il punto di incrocio di una zona abitativa che fu condivisa da ebrei e trapanesi. Ci si può accedere da via XXX gennaio, da via Giudecca, da via degli Ebrei o da via Calvano. È una strada larga tre metri, tortuosa ma piena di cultura e storia trapanese. Anticamente la zona era costituita da abitazioni a due o tre piani, dove si viveva e si lavorava (da qui deriva il detto trapanese «casa e putia»).

Volgarmente chiamata U’ Catito deriva …









