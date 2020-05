Incidente mortale ad Agira nell’ennese. A perdere la vita il 27enne Santo Macrì che, a bordo della sua kawasaki si è schiantato contro una fontana in uno svincolo vicino all’autostrada A19 Palermo-Catania.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri per capire quanto successo, e per stabilire se ci sono delle responsabilità di altre persone nel sinistro fatale al giovane motociclista.













