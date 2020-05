Sicilia: certificavano finte patologie per le pensioni di invalidità, arrestati sei medici

Dopo gli arresti del manger dell’Asp di Trapani Fabio Damiani e del commissario in Sicilia per l’emergenza Covid-19 Antonio Candela, un’altra inchiesta scuote la Siclia ha portato in manette sei medici che certificavano false patologie per far ottenere pensioni di invalidità o indennità di accompagnamento a persone che non ne avevano diritto.

L’inchiesta della procura di Catania coinvolge in tutto 21 persone, tra medici e pazienti. Dodici i casi accertati. Le accuse a vario titolo sono di concorso aggravato nei reati di truffa, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsa perizia e frode processuale.

A capo dell’organizzazione due medici finiti in carcere Giuseppe Blancato, 69 anni, e Antonino Rizzo, 59. Blancato tra l’altro è ritenuto il medico che curò il capomafia catanese Nitto Santapaola durante la latitanza, anche se fu poi assolto dall’accusa.

Con l’aiuto di alcuni specialisti, dipendenti dell’ …









