Se neanche la magistratura è immune da soggetti controversi

Mi chiedo, ma in quale istituzione possiamo confidare? Premesso nessuno è talmente sprovveduto da pensare che la magistratura fosse immune da soggetti controversi, ce ne sono, e le cronache di questi ultimi anni lo hanno confermato.

Tutto gira intorno ad un nome, Luca Palamara ex presidente dell’Associazone Nazionale Magistrati, ex componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura. Il magistrato è indagato a Perugia, in relazione al reato di corruzione che lo stesso avrebbe commesso nel rapporto con l’imprenditore Fabrizio Centofanti ex capo delle relazioni istituzionali della Francesco Bellavista Caltagirone. Si è poi scoperto dei rapporti di Palamara con Lotti ex ministro del PD, Cosimo Ferri ex membro del CSM ed ex sottosegretario alla giustizia, addirittura Claudio Lotito patron della Lazio, riunione carbonara in albergo, dove si discuteva delle nomine nelle procure, particolarmente quella di Roma.

Il peso specifico di Palamara ha riguardato anche la nostra città e la …









Leggi la notizia completa