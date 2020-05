Scuola: mascherine e banchi a distanza. Ecco come si ricomincia a Settembre 

La premessa è d’obbligo: l’indice di infezione R con zero deve restare sotto l’1 altrimenti le porte degli istituti resteranno chiusi e il nuovo anno scolastico comincerà ancora “a distanza”.

Ecco le regole con le quali a Settembre ricomincerà la scuola.

Previsti banchi a distanza di un metro, mascherine obbligatorie dalla primaria alle superiori. La mascherina la si potrà abbassare se il prof interroga e la cattedra è ad almeno due metri.

Per i bimbi da 3 a 5 anni la mascherina non sarà obbligatoria.

Si potrà mangiare a scuola, ma per le mense varranno le regole dei ristoranti.

Infine, ingressi scaglionati al mattino, a piccoli gruppi, e uscite scaglionate.

Per rispettare le distanze tra i banchi occorrerà sdoppiare le classi. Ma non ci sono risorse. Quindi si pensa per i più piccoli di assumere altri insegnanti e di …









