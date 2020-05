Sbarchi tra Marsala, Mazara e Trapani. Intercettati tre gommoni carichi di persone 

Ventisette persone partite dalle coste tunisine a bordo di piccole imbarcazioni, sono state fermate, in tre distinte operazioni, dai militari della Guardia di finanza nell’ambito dei servizi di vigilanza in mare per contrastare il fenomeno dell’immigrazione illegale.

Le operazioni sono state condotte da unità aeronavali del Roan di Palermo e del Comando operativo aeronavale di Pratica di Mare, al largo delle coste trapanesi.

Sin dalla mattina di sabato, il pattugliatore P02 Monte Cimone del Gruppo aeronavale di Messina, precedentemente rischierato in zona a supporto del dispositivo regionale, aveva individuato, al limite delle acque territoriali, un primo gommone con 7 migranti diretto verso le coste mazaresi. Dopo aver imbarcato gli immigrati, l’unità si era diretta verso il Porto di Trapani ma, nel corso della navigazione, intorno alle ore 14.15, aveva intercettato al largo di Marsala un secondo gommone con 8 migranti, anch’essi di …









