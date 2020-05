 Sanità e tangenti in Sicilia, Damiani intercettato: “Mi sento un topo in gabbia”

L’obiettivo finale era affidare gli appalti milionari della sanità pubblica senza pensare per nulla ai costi stratosferici in più per le casse della regione.

Gli investigatori della guardia di finanza che hanno condotto l’operazione “Sorella Sanità” hanno ricostruito i rapporti tra i corrotti e i corruttori, e ne viene fuori un campionario di minacce, pressioni, contestazioni e in alcuni casi anche messinscena finalizzate a quell’unico obiettivo: l’appalto milionario che avrebbe garantito ai manager “generosi” e illeciti guadagni.

Nell’ordinanza di arresto firmata dal gip Rosini ha un’importanza centrale il capitolo che riguarda i rapporti tra le due figure centrali dell’inchiesta: Antonio Candela e Fabio Damiani. Il primo fino al giorno dell’arresto commissario regionale per l’emergenza Covid-19 e fino a novembre 2018 manager dell’Asp 6 di Palermo, …









