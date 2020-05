Non vuole trasferirsi a Trapani, partorisce a Pantelleria senza punto nascite

Una mamma coraggiosa, che ha rifiutato il trasferimento a Trapani per far nascere il suo bimbo nella sua Pantelleria, isola rimasta senza un punto nascite.

Sull’isola è stato chiuso il punto nascite da tempo e il protocollo prevede per le gestanti il trasferimento a Trapani per il parto. Una situazione contro la quale lottano in ogni modo le mamme di Pantelleria che chiedono la riapertura del punto nascite.

Una lotta che ha portato Annalucia Cardillo a rifiutare il trasferimento a Trapani e a far nascere il piccolo Krishna sull’isola, nonostante non ci fosse un punto nascite. Annalucia fa parte del comitato “Pantelleria vuole nascere”. “Volevo che fosse pantesco a tutti gli effetti” ha detto la mamma del piccolo, 3,7 chili, 51 centimetri e in salute. La giovane mamma aveva programmato il parto in casa, ma poi ha deciso di recarsi in ospedale, a Pantelleria. Subito dopo il …









