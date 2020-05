Mazara sfida la crisi. Varato un nuovo peschereccio

Un nuovo peschereccio è stato varato a Mazara del Vallo. Il “Michele Giacalone”, dell’imprenditore Luciano Giacalone, è stato varato alla presenza del sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, del Presidente dell’ARS Gianfranco Miccichè, del Vescovo Mons. Domenico Mogavero, del Presidente Agripesca Sicilia Toni Scilla e del Presidente Nazionale Agripesca Francesco Leone.

«Se pensiamo che questo peschereccio si trovava da anni al Porto Nuovo, abbandonato, quasi un relitto, e invece oggi un equipaggio ricomincerà una nuova avventura commerciale nel Mar Mediterraneo, tutto ciò è straordinario. Sembra davvero incredibile che nei giorni della pandemia planetaria, quando tutto il mondo è in ginocchio e le economie più forti del pianeta stanno subendo i duri morsi di questa crisi, c’è chi oggi in questo clima di incertezza ha il coraggio di mettere un peschereccio in mare. Questa nave sta per essere varata …









Leggi la notizia completa