In alcune zone di Trapani manca l’acqua da dieci giorni

A causa del perdurare dei disagi nell’erogazione idrica nelle frazioni est (Ummari, Fulgatore, ecc) da sabato scorso è stato istituito un servizio di autobotti per evitare problemi igienico sanitari che potrebbero insorgere in quelle zone che non ricevono acqua, da circa 10 giorni, a causa di ripetuti guasti sulla condotta di Inici.

Il servizio autobotti sarà garantito fino a quando non si risolveranno i problemi di erogazione.

L’assessore Ninni Romano informa che i lavori, salvo imprevisti, termineranno nella giornata di domani, lunedi 25 maggio e pertanto, subito dopo, si procederà a mettere in pressione la linea.









