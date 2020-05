I soldi per le famiglie bisognose. Finalmente dalla Regione le linee guida per i Comuni

I comuni siciliani finalmente sapranno come poter destinare alle persone bisognose i soldi stanziati dalla Regione Siciliana per il sostegno all’emergenza da Coronavirus.

Dopo due mesi dall’annuncio della norma la Regione ha emanato, finalmente, le direttive per distribuire e spendere i 100 milioni di euro promessi dal governo regionale. Fondi che al momento sono stati erogati nella misura del 30%, mentre per la restante parte si attende che la Regione Siciliana completi la procedura per svincolarli dai vecchi piani di spesa. Si tratta infatti di fondi europei, che non saranno più utilizzati per investimenti e infrastrutture, ma per affrontare le situazioni di maggiore povertà legate all’emergenza Coronavirus.

In questi due mesi i comuni non avevano linee guida su come utilizzare le somme, adesso finalmente sono arrivate. Tra le novità c’è la rendicontazione più snella, poi saranno le stesse amministrazioni comunali a pagare utenze domestiche e affitti. …









Leggi la notizia completa