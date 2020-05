E’ arrivata l’ufficialità per il Palermo Calcio. E’ Serie C

E’ arrivato il comunicato tanto atteso per i tifosi del Palermo Calcio. Finalmente la Lega Nazionale Dilettanti ha redatto le proprie decisioni in merito alle promozioni e retrocessioni della Serie D. Palermo dunque promosso in Serie C, in virtù del primo posto in classifica, cristallizzato dalla posizione al momento dell’interruzione del campionato, prevedendo in questo modo la promozione delle prime classificate di ciascun girone e la retrocessione delle ultime quattro squadre classificate di ogni raggruppamento.

Promozione dunque meritata anche sul campo vista il distacco di 7 punti sul Savoia al momento dell’interruzione e per meriti sportivi con una squadra che si è trovata catapultata in un campionato dilettantistico, e dove i tanti nuovi giovani hanno subito capito che essere a Palermo è diverso di trovarsi in qualsiasi altra squadra di categoria. Sprint finale arrivato e ora, si pensa a ripartire da un campionato duro …









Leggi la notizia completa