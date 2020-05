Coronavirus, calano le vittime. Movida e spiagge prese d’assalto

Movida e spiagge italiane sembrano tornate alla normalità, ma non è ancora così, e sindaci e presidenti di regioni sono pronti a nuove restrizioni.

I dati – Sono 119 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. In totale i morti salgono così a 32.735. Venerdì l’aumento era stato di 130 vittime. Attualmente sono, invece, 57.752 i malati di coronavirus in Italia, 1.570 meno di venerdì, quando il calo era stato di 1.638.

138.840 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a venerdì di 2.120. Venerdì l’aumento era stato di 2.160. 86.825 sono i contagiati totali per il coronavirus in Lombardia, 441 più di venerdì, quando l’aumento era stato di 293. L’aumento rappresenta all’incirca il doppio del totale degli incrementi in tutte le altre regioni d’Italia, che è complessivamente di 228. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti.

Lombardia, Fontana: ‘Pronto …









