Castelvetrano, sorpresi dai Carabinieri a rubare legna: due arresti

I Carabinieri della Stazione di Marinella, nel corso di un controllo del territorio, hanno tratto in arresto, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso, CRESCENTE Ottavio Beniamino, cl.62 e MONTERVERDE Gianluca, cl.81, entrambi già gravati da precedenti di polizia.

Nello specifico, i predetti sono stati sorpresi dai militari operanti mentre tagliavano con una motosega alcuni alberi piantati lungo la s.s.115, all’altezza dello svincolo autostradale per Menfi. Nell’occorso, i militari operanti hanno accertato che gli stessi si erano già appropriati di circa 3 quintali di tronchi che erano stati caricati su un motocarro. La refurtiva recuperata è stata sottoposta a sequestro.

Entrambi sono stati, dunque, condotti presso gli Uffici del Comando Compagnia di Castelvetrano, dove, al termine delle formalità di rito, sono stati dichiarati in stato di arresto e ristretti presso le rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo.

