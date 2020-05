Antica Via Selinuntina e nuove strategie post Covid-19

L’Associazione Turistico Alberghiera Hypsas, che riunisce una serie di strutture ricettive piccole e medie del territorio, in accordo con La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa e della Organizzazione Mondiale del Turismo – ha riunito una ventina di operatori belicini allo scopo di presentare le opportunità messe a disposizione da progetti europei attualmente in fase di realizzazione di cui è partner La Rotta dei Fenici.

In particolare si è parlato dell’iniziativa denominata “Antica Via Selinuntina”, che oltre 2000 anni fa congiungeva Siracusa con Selinunte e poi con Lilibeo, fino ad Erice, intesa come “Smart Way – percorso di eccellenza” della stessa Rotta dei Fenici. Questo percorso è in connessione con una decina di Smart Ways in 5 Paesi (Cipro, Grecia, Malta, Spagna e Italia, in Sicilia, Puglia e Toscana), in collaborazione con gli operatori turistici, culturali e creativi …









Leggi la notizia completa