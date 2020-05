A “La ricetta della Domenica” si parla spagnolo. Ecco i Churros

Tipici della cucina spagnola e dell’America latina, i churros sono dei dolci con base di pastella fritta e spolverata di zucchero. Per i più golosi, è consigliabile immergere il dolce nella cioccolata.

Di seguito, “La ricetta della Domenica” di GlutenFree4Sisters.

Ingredienti:

250 ml acqua

150 gr farina mix C Schar per torte e biscotti

80 gr burro

2 uova

1 pizzico di sale

Procedimento:Mettere l’acqua sul fuoco in una pentola a doppio fondo, aggiungere il sale e il burro e mescolare finché non si sia sciolto. Aggiungere tutta la farina amalgamando continuamente fino a che l’impasto non si stacchi dalle pareti e si crei una patina bianca sul fondo della pentola. Togliere dal fuoco e raffreddare l’impasto in una ciotola. Mischiare un uovo alla volta, aspettando che il primo sia bene assorbito prima di aggiungere il secondo. Mettere l’impasto …









Leggi la notizia completa