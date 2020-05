Volley, A2. La Sigel tessera la “Milliennals” Sveva Parini. Arriva da Ravenna

Ancora un annuncio nel parco atlete della Sigel Marsala che risulta essere molto attiva in queste ore. Ad aggiungersi, in ordine di tempo, alle recentissime riconferme di Caruso, Vaccaro e Soleti e alla ufficialità della Demichelis, è Sveva Parini in arrivo dalla Olimpia Teodora Ravenna (A2). In Romagna alle dipendenze di coach Simone Bendandi, nella stagione passata, è andata a completare una batteria di posti-3 fortissima e ben assortita che annoverava i nomi di Ludovica Guidi e Alice Torcolacci.

Parini, promettente centrale di 186 cm di altezza, è pronta a vivere il secondo anno di fila in seconda serie nazionale grazie alla chance che le offre il sodalizio lilybetano.Classe 2001, come la futura compagna di reparto Sara Caruso, Sveva Parini ha tra i punti di forza di essere presente a muro e, nonostante sia una centrale, è sicura nel fondamentale della difesa. Di certo non nuova ad esperienze …









