Vauro conclude la rassegna letteraria dell’Istituto Alberghiero di Erice

Si è conclusa ieri, con la presentazione del romanzo di Vauro Senesi, “Dio è tornata”, la rassegna letteraria “Incontro con l’Autore”, organizzata dall’Istituto Alberghiero ‘Florio’ di Erice in collaborazione con la Libreria Galli Salve – Ubik Erice, e che, dopo l’emergenza Coronavirus, ha proposto gli ultimi tre appuntamenti culturali sulla piattaforma on line Google Meet.

Dopo lo scrittore e saggista Giuseppe Lupo, finalista del Premio Strega 2020, e la filosofa Maura Gancitano, ieri, dunque, è stata la volta del giornalista e vignettista toscano, tra i più noti in Italia per la satira politica, che oltre a parlare del suo nuovo libro, “non religioso ma sulla spiritualità”, con un omaggio a Don Gallo, il “sacerdote anarchico”, il prete di strada che ha sempre aperto la porta a tutti, di cui proprio ieri ricorreva …









