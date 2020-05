Uil: “Mancato incasso imposta soggiorno e tassa di sbarco. Rischio buco da 3 milioni nei comuni trapanesi”

I comuni della provincia di Trapani rischiano un buco di bilancio a causa dei mancati incassi delle imposte di soggiorno e di sbarco a causa della pandemia. Lo svela un’indagine del Servizio “Lavoro, coesione e territorio” della Uil, guidato dalla segretaria confederale Ivana Veronese.

Il gettito in tutta la provincia, relativamente al 2019, ammonta ad oltre 3,1 milioni di euro. Su un totale di 24 Comuni la tassa di soggiorno o di sbarco per le isole viene applicata da 14 comuni.

La parte del leone la fanno Favignana con un gettito di 750 mila euro e San Vito Lo Capo con 693 mila euro, che insieme rappresentano il 46 per cento del gettito totale. A Trapani il gettito è stato di 459 mila euro; a Pantelleria attraverso la tassa di sbarco il gettito è stato di 272 mila euro; a Marsala 261 mila euro.

L’imposta si soggiorno, istituita nel 2011, è una tassa locale …









