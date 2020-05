Tassa di soggiorno: Castelvetrano rischia buco da 150 mila euro

I comuni della provincia di Trapani rischiano un buco di bilancio a causa dei mancati incassi delle imposte di soggiorno e di sbarco dovuti alla pandemia. Lo svela un’indagine del Servizio “Lavoro, coesione e territorio” della Uil, guidato dalla segretaria confederale Ivana Veronese.

Il gettito in tutta la provincia, relativamente al 2019, ammonta a oltre 3,1 milioni di euro. Su un totale di 24 Comuni la tassa di soggiorno o di sbarco per le isole viene applicata da 14 comuni. Soltanto a Castelvetrano, la tassa di soggiorno, in riferimento all’anno 2019, ha avuto un gettito di 150 mila euro.

I comuni con un incasso maggiore in provincia sono Favignana (750 mila euro) e San Vito Lo Capo (693 mila euro), che insieme rappresentano il 46 per cento del gettito totale. A Trapani il gettito è stato di 459 mila euro; a Pantelleria attraverso la tassa di …









Leggi la notizia completa