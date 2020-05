Sicilia, visiere protettive non sicure sequestrate dalla guardia di finanza

I finanzieri di Palermo hanno scoperto un negozio di articoli per la casa che vendeva visiere protettive non conformi alla normativa sulla sicurezza prodotti.

Sugli scaffali dell’attività commerciale sono state trovate 53 schermi facciali in plastica, privi delle indicazioni e delle informazioni all’utente, senza etichetta relativa alla loro composizione e l’indicazione del produttore.

La merce, potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori, è stata quindi sequestrata dai Finanzieri, che hanno anche contestato al titolare della ditta una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 25 mila euro.

Continuano i controlli delle Fiamme Gialle nella città di Palermo per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza governative e contrastare la commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute dei consumatori nonché possibili fenomeni speculativi.









