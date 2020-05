Scuole aperte a settembre. Marsala comincia a studiare come fare

Oltre due ore di videoconferenza con il coordinamento del Sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo e con la partecipazione dell’Assessore alla pubblica istruzione, Anna Maria Angileri, della stragrande maggioranza dei Dirigenti scolastici, nonché di Giuseppe Frangiamore, responsabile dei servizi Pubblici Locali.

La riunione è stata voluta dai vertici Amministrativi lilibetani per cominciare a programmare e così poter riaprire a settembre le scuole in sicurezza anche se si è in attesa delle direttive nazionali che verranno impartite dal Ministero dell’Istruzione.

“Abbiamo ritenuto utile incontraci, seppur in videoconferenza – precisano il Sindaco Alberto di Girolamo e l’Assessore Anna Maria Angileri – per analizzare lo stato complessivo della scuola marsalese e dare anche delle indicazioni. Da parte nostra abbiamo già avviato i lavori in diversi Istituti di nostra competenza per sistemare l’impiantista e gli stabili. Abbiamo chiesto ai Dirigenti …









